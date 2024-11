Abhaasias protestitakse Venemaaga sõlmitud kokkuleppe vastu. Blokeeriti Suhhumist välja viivad sillad

Peaprokuratuur teatas, et pärast parlamendi istungit pani grupp parlamendihoone hoovis olnud isikuid toime õigusvastaseid tegusid ühe parlamendi liikme vastu. TASS-i teatel vahistati neli inimest, kes on endised parlamendi liikmed Garri Kokaia, Almashan Ardzinba ja Ramaz Džopua ning opositsiooniaktivist Omar Smõr.

Abhaasia president Aslan Bžania kutsus kokku julgeolekunõukogu erakorralise istungi. Julgeolekunõukogu sekretär Raul Lolua ütles, et opositsiooni tegevusel on kriminaalne iseloom. Siseminister Robert Kiut teatas, et opositsioon blokeeris vabariikliku maantee ja sulges traktoritega teed pealinna ümber. Samuti kinnitas ta, et meeleavaldajad püüdsid lõhkuda siseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse hoone väravaid. Julgeolekuteenistuse juht Dmitri Kutšberia nimetas toimuvat massilisteks korratusteks.