Kodu, mis toetab elu - peresõbralik elamukvartal Luigel

Peresõbralik elukeskkond

Eeslinnaline elukeskkond on peresõbralikum ning pakub turvalist ja looduslähedast keskkonda, mida noored lastega pered kõrgelt hindavad. Inimesed eelistavad elada endasarnase elustiiliga, väärtuste ja sotsiaalmajandusliku taustaga inimeste keskel, mistõttu kodu rajamiseks koha valikul arvestatakse ka naabruskonnaga. Kogukonna identiteet ja ühtsus tagab turvalisuse ja loob tugivõrgustiku heade naabrite, tihtilugu heade uute sõprade näol. Noorperede jaoks on oluline, et oleks ruumi ja õhku ning seegi on üheks levinud põhjuseks, miks linnakorteri asemel privaatsemat kodu linnast väljas eelistatakse.

Just seda kõike ja rohkemgi veel pakub elupaigana kõrgelt hinnatud Luige Tallinna piirimail.

Tallinn on lähemal, kui arvad ja linnale omased võimalused veelgi lähemal

Viljandi maantee ääres paiknev Luige on Tallinna südalinnast vaid 15-minutilise autosõidu kaugusel. Lähiaastatel valmiv Kangru uus liiklussõlm muudab liiklemise Tallinna suunal nii autoga kui autota liiklejatele veelgi mugavamaks. Ka kiire ja tõhus ühistransport Rail Baltic raudteetrassil Luige rongipeatuse näol toob pealinnas asuvad töökohad ja haridusasutused trassi valmimisel Luigele lähemale. Kõnekas on ka fakt, et Luigelt pealinna ei saa vaid auto ja ühistranspordiga, vaid mööda kergliiklusteed ka jalgsi või joostes, ratta või kergliikuriga.

Luige ja selle lähiümbrus on viimastel aastatel kiirelt arenenud ja areneb veelgi. Hiljuti avati Luige Keskus koos Rimi, apteegi, lemmikloomapoe, 24/7 jõusaali ja söögikohtadega. Ehituses on uued äripinnad ning maailmatasemel rannahall ja padelikeskus. Ka piirkonna uus tõmbekeskus Kurna Park koos IKEAga toob linnale omased võimalused linna saginasse minemata kodule lähemale. Lisaks avati sel suvel IKEA külje all Vaelas piirkonna kaasaegseim ja suurim ilustuudio Sinu Elu.