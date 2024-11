Lõuna-Korea president hakkas Trumpiga kohtumisteks valmistudes taas golfimängu harjutama

Lõuna-Korea meedia teatas, et Yoon külastas laupäeval esimest korda pärast 2016. aastat golfiväljakut, vahendab Reuters.

„Paljud president Trumpile lähedased inimesed /.../ [ütlesid mulle], et president Yoonil ja Trumpil on hea keemia,“ rääkis Yoon neljapäevasel pressikonverentsil, kui oli Trumpi telefoni teel valimisvõidu puhul õnnitlenud.

Yoon lisas, et Trumpi administratsiooni endised ametnikud ja mõjukad vabariiklased pakkusid talle Trumpiga sidemete loomisel abi.

Soulis on ametnikud teinud tööd selle nimel, et valmistuda oluliseks majanduslikuks muutuseks, ning Yoon kutsus pühapäeval kokku valitsuse ja ettevõtjad, et arutada Trumpi naasmiseks valmistumist.