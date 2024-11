Linn muutis liikluskorraldust, aga unustas lubaduse kohalikke kaasata. Kristiine linnaosa vanem: personalimuudatused tekitasid infosulu

Nördinud Kristiine elanik kirjutas kohalikku ühismeediagruppi, et linnaosa valitsus lubas Mooni tänaval tehtavad muudatused läbi arutada ka kohalike elanikega. Jutt on kvartalisisesel tänaval parkimisekeelu kehtestamisest ning tänava ühesuunaliseks muutmisest. Eile õhtul saabus talle aga kiri, mille kohaselt on uued muudatused juba jõustunud - seda ilma elanikega läbi arutamata.