BRÜSSELI BLOGI ja VIDEO | Kallas avaldas parlamendile sisulise eeltööga muljet. Tulevane välisesindaja lubab uusi sanktsioone ja komisjoni liikmete tugevat koostööd

Kallase hinnangul on Ukraina võit Euroopa Liidu jaoks prioriteet ning Euroopa peab andma ukrainlastele nii palju sõjalist, rahalist ja humanitaarabi, kui Ukraina vajab. Kaitsepoliitika küsimuses hoiatas Kallas parlamenti Venemaa, Põhja-Korea ja Iraani koostöö eest ning märkis, et need kolm riiki toodavad rohkem relvi ja laskemoona kui Euroopa-Atlandi kogukond. Hiinat nimetas Kallas EL-i järjest suuremaks ja süsteemsemaks rivaaliks, kellest on ohtlik olulistes sektorites sõltuda.