Poola president Duda rääkis Trumpiga ja leppis esialgu kokku kohtumise

Duda rõhutas, et kuigi mingit kuupäeva ei ole paika pandud, jäävad mõlemad riigipead kindlaks sidemete tugevdamisele Poola ja USA vahel. Trump edastas Poolale ka iseseisvuspäeva tervitused ning väljendas tänu USA poola kogukonna toetuse eest presidendivalimistel, vahendab Poola Raadio.

Duda teatas, et üks päevakorras olev teema saab olema Poola tulevane eesistumine Euroopa Liidus, mis algab 2025. aasta 1. jaanuaril.

„Me nõustusime, et EL-i ja USA suhete edendamine on prioriteet, ja me tahame seda teemat valitud presidendi Trumpiga edasi arutada,“ teatas Duda.