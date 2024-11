Trump kutsus oma rahvusliku julgeoleku nõunikuks rohelise bareti Mike Waltzi

Kolm korda Floridast kongressi valitud Waltz oli esimene roheline barett USA esindajatekojas ja ta valiti eelmisel nädalal probleemideta tagasi. Ta on olnud esindajatekoja relvateenistuste komitee valmisoleku alamkomitee esimees ning väliskomitee ja luure alalise valikkomitee liige, vahendab Associated Press.

Waltz on olnud kaootilise USA vägede Afganistanist väljatoomise terav kriitik ning on kutsunud võtma vastutusele need, kes on süüdi 13 USA sõjaväelase hukkumises Kabuli lennuvälja juures ning tuhandete ameeriklaste ja liitlaste hukkumises üldiselt.