NYT: Trump nimetab välisministriks Marco Rubio

Allikate sõnul võib Trump veel viimasel hetkel meelt muuta, aga näib olevat Rubiole peatuma jäänud. Varem kaalus Trump Rubiot ka asepresidendikandidaadiks.

Rubio valiti senatisse 2010. aastal ning ta on välispoliitika valdkonnas „pistrik“. Eriti on tema seisukohad käremeelsed olnud Hiina, Iraani, Venezuela ja Kuuba suhtes, märgib NYT.

Alguses oli Rubio eri meelt nende vabariiklastega, kes on olnud sekkumiste suhtes välismaal skeptilised, aga ta on viimasel ajal korranud Trumpi seisukohti, öeldes, et sõda Ukrainas on jõudnud patiseisu ja „tuleb viia lõpule“.

„Ma arvan, et ukrainlased on olnud Venemaale vastu seistes uskumatult vaprad ja tugevad. Aga lõpuks rahastame me siin patiseisus sõda ja see tuleb lõpule viia,“ tsiteeris Rubio sõnu Ukrajinska Pravda. „Ma arvan, et siin peab olema tervet mõistust.“

„Ei pea olema Vladimir Putini fänn, et tahta sõja lõppu,“ lisas Rubio.

Veel on Rubio öelnud, et Ukraina ülesehitamiseks kulub sada aastat.

Vaatamata sellele, et Rubio on minevikus teinud karme avaldusi Venemaa kohta, läheb ta NYT hinnangul tõenäoliselt kaasa Trumpi arvatavate plaanidega avaldada Ukrainale survet kokkuleppe sõlmimiseks Venemaaga ja NATO-st välja jäämiseks.

Rubio on väljendanud tingimusteta toetust Iisraelile Gaza sõjas. Kui üks rahuaktivist küsis temalt mullu, mida ta arvab palestiina tsiviilisikute hukkumisest, vastast ta: „Ma arvan, et sada protsenti on süüdi Hamas.“

Rubio on töötanud parteideüleselt senati väliskomitees ja luurekomitees ning tema ametisse kinnitamisega ei tohiks probleeme olla.