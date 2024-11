Sotside eelnõu tahab karistada hooletuid koeraomanikke kuni 6400 euro suuruse trahviga

Kaljulaidi sõnul on lubamatu, et Eestis on olnud nii palju raskete tagajärgedega koerarünnakuid. „Sageli on õnnetused hüüdnud tulles – naabrid on teinud arvukaid pöördumisi omavalitsuse ja politsei poole, aga tulemuseta,“ selgitas ta. „Tahame anda omavalitsustele selged ja ühemõttelised volitused tegutseda ennetavalt ja tegutseda otsustavalt, sealhulgas õiguse rakendada vajadusel kuni 6400-eurost sunniraha.“