INTERVJUU | Siim Kallas: kui keegi tahab jalga taha panna, siis ikka omad. Paraku leiab Eestist selliseid inimesi küll

Komeedina maailma poliitikataevasse tõusnud Kaja Kallasele elab kaasa kogu pere. Ent kui varem kirjutati, et Kaja Kallas on Siim Kallase tütar, siis nüüdseks on olukord muutunud ja kirjutatakse, et Siim Kallas on Kaja Kallase isa. „See on oluline vahe,“ naerab Siim Kallas. „Olulistes kirjutistes, mis Kajast ilmuvad, on nüüd kuskil alumisel real kirjas, et tema isa oli ka keegi. See talle väga meeldib. Isa vari häiris teda päris tõsiselt ja sellepärast üritasin olla vaoshoitud. Alati ei tulnud see muidugi välja,“ tõdeb Kallas.