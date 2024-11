Eesti 200 volikogu juht Anneli Kannus: eesmärk on erakond vähem Tallinna-keskseks muuta

Laupäeval kogunes erakond Eesti 200 esimene volikogu, esimeheks valiti Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Kannuse sõnul hakkab volikogu pingutama selle nimel, et erakonna töösse oleks kaasatud rohkem inimesi väljaspool Tallinna. „Meie tähelepanu on olnud väga kiirel arengul ja valitsusvastutuse võtmisel ning organisatsiooni ehitamine on siiani jäänud tagaplaanile,“ selgitas ta.

E200 volikogu hakkab Kannuse sõnul regulaarselt kohtuma vähemalt neli korda aastas. „Kui volikogu on korra kvartalis, on võimalus fraktsiooni liikmetel nööbist kinni võtta ja küsida konkreetseid küsimusi,“ märkis Kannus, et kohalikul tasandil tegutsevad erakondlased ja riigikogu saadikud saavad seeläbi hõlpsamini suhelda.

Oktoobri lõpus esitatud andmete järgi toetab E200 erakonda neli protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kannuse sõnul ei saa reitingu tõstmine olla eesmärk omaette ning tulemusteni jõudmine võtab aega. „Kui räägime näiteks Tervisekassa eelarvest ja tegevuskavast nelja aasta vaates, on see tegelikult äärmiselt lühike perspektiiv,“ lausus Kannus.

„Kui panna kõrvale fakt, et õed õpivad kolm ja pool aastat ja arstid kümme aastat, siis see tähendab, et tervishoius tuleks teha poliitilisi otsuseid perspektiiviga vähemalt kakskümmend aastat,“ lisas ta, nentides, et sageli jäävad Eesti poliitikas olulised otsused reitingute tõttu tegemata.

Kannuse sõnul kulub tema kogemuse järgi vähemalt neli-viis aastat, et inimesed õpiks poliitikas tegutsema. Eesti 200 on tema sõnul alles paar aastat rohkem pildis olnud. „Seetõttu olen väga optimistlik selle osas, missugune võib E200 reiting olla järgmiste RK valimiste eel,“ lausus ta.