Kaitsevägi laseb eeloleval ööl Kanama viadukti kokku

Täna, viis minutit enne südaööd varistab kaitsevägi Tallinna−Pärnu−Ikla maantee Kanama viadukti. See on aastakümneid vana ning amortiseerunud, lisaks ei vasta selle kandevõime tänapäeva vajadustele. Praegune rajatis on mõeldud kandma kuni 80-tonnist raskust, mis tähendab, et raskeid eriveoseid või kaitseväe tehnikat sealt üle vedada ei tohi.