Kas nutikell saab asendada vererõhuaparaati?

„Huawei on toonud turule uuendusliku nutikella – Huawei Watch D2, mis pakub täpset ööpäevaringset vererõhu jälgimise võimekust,“ räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina, kelle sõnul on see oluline samm terviseseire tulevikus. „See kell annab kasutajale reaalajas tagasisidet tervisenäitajate kohta. Saame muutusi märgates õigel ajal arsti juurde pöörduda ning teha teadlikke otsuseid oma tervise osas,“ lisab ta.

Mishina rõhutab, et Huawei Watch D2 on üks esimesi käekellal baseeruvaid vererõhu jälgimist võimaldavaid seadmeid. „See teeb vererõhu jälgimise mugavaks ja kättesaadavaks nii tööpäeva jooksul kui ka uneajal,“ selgitab ta.

Uue nutikella abil on võimalik koguda andmeid, mis aitavad mõista vererõhu kõikumisi ööpäeva lõikes. „Vererõhk võib muutuda emotsionaalse pinge ja elustiili mõjul. Pidev vererõhu jälgimine võimaldab tuvastada riske – näiteks öine vererõhu tõus võib viidata suuremale südamehaiguste ohule,“ ütleb Mishina ja loetleb, et lisaks vererõhule jälgib nutikell ka pulssi, vere hapnikusisaldust ning muid tervisenäitajaid.

Toitumine ja tervisliku eluviisi roll

Toitumisnõustaja Teele Teder rõhutab, et südame tervise toetamiseks on toitumine võtmetähtsusega. „Esmalt peaks piirama soola tarbimist ja hoiduma alkoholi liigtarvitamisest ning suitsetamisest. Regulaarne liikumine on südame jaoks hädavajalik, kuid oluline on ka mitmekesine toitumine, mis sisaldab rohkelt köögivilju,“ soovitab Teder.

Tehnoloogiaeksperdi sõnul annavad nutikellad ülevaate energiakulust ja üldisest aktiivsusest. „Tihti on nutikellad suureks abiliseks, et toitumist tasakaalustada ning igapäevaseid tegevusi ja nende mõju kehale ning tervisele jälgida. Samuti on mitmel juhul silme ees olevad andmed heaks motivatsiooniks,“ lisab Mishina.

Varajane avastamine ja ennetus