Kuidas luua enda koju luksuslik buduaar?

Pane paika värvigamma ja kõige olulisem sisustus

Selleks, et saavutada luksuslik tulemus, on oluline pöörata tähelepanu paljudele erinevatele detailidele. Soovitame alustada sellest, et panna paika toas kasutatavad värvitoonid. Selle jaoks vali välja üks põhitoon ja leia sinna juurde lisatoonid, mis üksteisega kokku sobivad. Magamistoa värvitooni valimiseks soovitame kasutada värve, mis on võimalikult universaalsed ja mahedad. Heaks valikus on erinevad soojad beežid toonid kui ka külmad hallid ja valged värvitoonid.

Teiseks tuleb mõelda läbi, millist mööblit magamistuppa vajad. Kui voodi olemasolu on iseenesest mõistetav, siis teiste mööbliesemete valimiseks tuleb mõelda sellele, mis on sinu jaoks oluline ja mis magamistuppa ära mahub. Ühe buduaari lahutamatuks osaks on suur ja funktsionaalne garderoob, kuhu saab asetada kõik alates jalanõudest kuni käekottideni välja.

Teine oluline mööbliese on meigilaud, mis on vajalik selleks, et õhtul enne magamaminekut saaks eemaldada meigi ja puhastada näo. Samuti on meigilaud kasulik selleks, et hommikul end peegli ääres värskendada ja meigi tegemiseks. Juhul, kui ruum on väike ja meigilaud ei mahu sinna, siis on võimalik see planeerida vannituppa ja arvestada juba vannitoa planeerimise alguses sellega, et seal oleks piisavalt valgust ja ruumi selleks, et kõiki oma ilurutiine teha.

Sobiva mööbli valikul võta arvesse nii funktsionaalsust kui ka seda, kuidas disain sobib kokku ülejäänud magamistoa mööbliga ning värvivalikuga. Populaarset Japandi stiili saab imehästi kombineerida minimalistliku Skandinaavia stiiliga. Samuti sobib esimese juurde ka 60ndatele iseloomulik mööbel. Luksusliku tulemuse saavutamiseks on oluline nii erinevate elementide kokkusobivus kui ka läbimõeldud detailid. Ühte tuppa võib kombineerida kokku erinevast materjalist mööblit, aga oluline on, et nende disain täiendab üksteist ja sobib kogu ruumiga kokku.