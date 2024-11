Eriüksused Mehhikosse, hinnatõus ja senati võimu kärpimine. Trumpi teine ametiaeg tähendab radikaalset muutust

1) Sõda narkokartellidega

Enne valimisi lubas Trump Ladina-Ameerika narkojõukudele karmi kätt näidata. „Narkokartellid peavad sõda Ameerika vastu ja nüüd on aeg, et Ameerika alustaks sõda kartellidega,“ teatas ta sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social avaldatud videos. „Kui ma presidendiks saan, hakkab USA poliitika olema kartellide hävitamine, täpselt nii, nagu hävitasime ISIS-e kalifaadi,“ lubas ta.

Trump lisas, et selle saavutamiseks ei piisa ainult piirivalve tõhustamisest, vaid vaja on ka sõjalist jõudu. „Võtan kasutusele kõik vajalikud sõjalised vahendid, sealhulgas USA mereväe, et kehtestada kartellide vastu täielik mereembargo. Tagame, et läänepoolkera meresid ei saaks kasutada meie riiki illegaalsete narkootikumide smugeldamiseks,“ sõnas ta. „Lisaks annan kaitseministeeriumile korralduse kasutada eriüksusi, kübersõda ning muid avalikke ja mitteavalikke meetmeid, et kahjustada maksimaalselt kartellide ladvikut, taristut ja operatsioone.“