Soome kool jättis ära kontserdi, sest teos oli Jeesuse elust. Haridusameti sõnul on see juhiste ületõlgendamine

Kauberi sõnul sai kool vaid paar päeva enne kontserti teada, et esitusele tulevas teoses on juttu Jeesuse elust. Haridusameti juhiste järgi peab aga kool teavitama lapsevanemaid kooli üritustest ja nende sisust ette, et neil oleks aega reageerida, kui üritus ei sobi kokku nende maailmavaatega.