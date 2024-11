FOTOD | Tartu PÖFF-i eriseansina esilinastus ulmeteemaline lühifilm „Tabamata kõla“

Neli korda BAFTA filmiauhinnale nomineeritud Blast Theory on koos meeskonna, Lanzadera Filmi ja Eesti näitlejate Sergo Varese, Katariina Undi ning Jarmo Rehaga koostöös loonud lühifilmi spetsiaalselt Tartu 2024 programmi.

„Tabamata kõla“ ehk inglise keeles „The Unstruck Sound“ on vastus düstoopilisele ulmele ja tulevikuhirmudele ning küsib, kuidas jääda ellu kliimakatastroofis ja milliseid väärtuseid peab selleks hoidma. Film näitab, kuidas inimesed kohanevad uute ohtudega ja leiavad oma unikaalsed ellujäämisviisid.

„Film vaatab läbi ulmenarratiivi julgelt tulevikku. On väga intrigeeriv, et kunstikollektiiv lõi filmi just kohaliku folkloori pealt, olles vestelnud mitmete noorte ja vanade lõunaeestlastega,“ rääkis Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.