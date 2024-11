Aivo Peterson tsiviilkaitseüksusest: relvaloa kohustus oli hüpoteetiline nägemus

Süüdistus koosneb kolmest osast, millest kõigiga on seotud Peterson, ühega ka Dmitri Rootsi ja teisega Andrei Andronov. Üksnes Petersoni puudutava süüdistusosa järgi lõi Peterson kogu tegevuse taustal tsiviilkaitseüksust, et koondada Eestis valitsuse vastu umbusklikke isikuid ja luua Venemaa huvides töötav organisatsioon. Sääraseid näiliselt heategevuslikke organisatsioone on ka Ukrainas.