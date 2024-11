„Lõks läks lukku!“ Politseijuht Alavere meenutas kapo endise peadirektori sõnu pärast kinnipidamist

„Mu maine on mulle olulisem kui Eerik Heldna eripension,“ ütles Aivar Alavere, et kui ta oleks ühegi probleemi rotatsioonis leidnud, oleks ta selle päevapealt lõpetanud.

„See mantra oli meid ära tüüdanud. See survestamine oli nii intensiivne, et see lõpuks hakkas eneseväärikuse pihta,“ rääkis Alavere kapo kummalistest toimingutest.