Näituse „Peedist pesumasin“ uudishimupäeval näeb muuseumikogudes peidus olnud aardeid

Lõuna-Eesti suurim näitus „Peedist pesumasin“ on küll ääretult mahukas nii esemete kui ka pindala poolest, kuid ometi on palju vahvaid asju ja lugusid, mis ruumipuuduse tõttu näitusele ei mahtunud. Millised on need saladuslikud esemed ja nende leiutajate lood? Uudishimupäeval avanevad aardekirstud Eesti Maanteemuuseumis ja Eesti Põllumajandusmuuseumis.