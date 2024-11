Spordiarst annab nõu: miks on oluline tervist regulaarselt kontrollida?

Pingutus- ehk koormusastma on astma alaliik, mille korral tekib pöörduv hingamisteede ahenemine füüsilise pingutuse korral või selle järel. Inimene tunneb kas juba füüsilise pingutuse ajal või siis teatud aja pärast, et tal on raskem hingata. Samuti on iseloomulikuks haigusnähuks köha tekkimine. Pingutusastma võib esineda nii lastel kui ka täiskasvanutel, õige ravi ja ennetuse abil on võimalik sümptomeid reeglina tõhusalt kontrolli all hoida.