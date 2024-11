Sõrskõi: Venemaa on Kurski oblastisse viinud kümneid tuhandeid oma parimate üksuste sõjaväelasi

„Kui ei oleks meie sõdurite vastupidavust, ründaksid need kümned tuhanded vaenlased Venemaa parimatest löögiväeosadest meie positsioone Pokrovski, Kurahhove või Toretski suunal, mis halvendaks oluliselt olukorda rindel,“ rõhutas Sõrskõi.

Sõrskõi lisas, et venelased on saanud oma juhtkonnalt käsu liikuda Ukraina relvajõudude kontrolli all oleva territooriumi sügavusse.