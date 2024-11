Trump tegi teatavaks oma „piiritsaari“, kes lubas humaanset deporteerimist

„Mul on hea meel teatada, et ICE endine direktor ja piirikontrolli tugisammas Tom Homan ühineb Trumpi administratsiooniga meie riigi piiride eest vastutajana,“ kirjutas Trump eile oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social, vahendab Associated Press.

Homani nimetamine mingile piiriga seotud ametikohale oli Trumpi poolt oodatud samm.

Lisaks põhja- ja lõunapiiri valvamise ning mere- ja õhujulgeoleku tagamise juhtimisele hakkab Homan Trumpi sõnul juhtima ebaseaduslike välismaalaste päritoluriikidesse tagasi deporteerimist oma tegevuse keskse ülesandena.

Trump kirjutas, et tal ei ole kahtlust, et Homan hakkab tegema „fantastilist ja pikalt oodatud tööd“.

See amet ei nõua senatipoolselt kinnitust.

Homan ütles Fox Newsi saatele „Sunday Morning Futures“, et riigis ebaseaduslikult viibivaid sisserändajaid ei hakka kinni püüdma ja vahistama sõjavägi ja et ICE viib Trump plaanid ellu „humaanselt“.

„See saab olema hästi sihitud, plaanitud operatsioon, mille viivad läbi ICE mehed. ICE mehed ja naised teevad seda igapäevaselt. Nad on selles head,“ ütles Homan. „Kui me välja läheme, teame me, keda otsime. Kõige tõenäolisemalt teame me, kus nad on, ja seda tehakse humaanselt.“

Varem sel aastal pahandas Homan Washingtonis toimunud üritusel National Conservatism Conference massilise deporteerimise operatsiooni meediakajastuse üle.

„Oodake 2025. aastani,“ ütles Homan. „Keegi pole laualt maas. Kui te olete siin ebaseaduslikult, on teil parem üle õla vaadata.“

Veel ütles Homan järgmist: „Teil on mu sõna. Trump tuleb jaanuaris tagasi, mina tulen tagasi ta kannul ja ma hakkan juhtima suurimat deporteerimisoperatsiooni, mida see riik on kunagi näinud.“