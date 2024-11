Scholz rääkis Trumpiga rahu naasmisest Euroopasse

Scholz eeldab, et USA tulevane valitsus jääb kindlaks keskmaarakettide Saksamaale paigutamisele.

„See on kokkulepe, mille me USA-ga sõlmisime,“ ütles Scholz eile õhtul televõrgu ARD saatele „Caren Miosga“. „See on meie ühistes huvides.“