Ukraina toetajad Pompeo, Cotton ja Haley ei ühine Trumpi administratsiooniga

Pühapäeval lisas Axios, et Cottonil on senatis koos vajalikud hääled, et saada vabariiklaste nn „konverentsi“ esimeheks ehk tähtsuselt kolmandaks senati vabariiklaseks. Koht vabaneb seetõttu, et praegune konverentsi juht John Barrasso edutakse senati number 2-ks (inglise keeles majority whip).