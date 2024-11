Venemaa kavandab Kurski oblastis 50 000 sõduriga pealetungi, millest võtab osa ka Põhja-Korea

Lehega rääkinud USA ja Ukraina valitsusametnike sõnul hakkavad pealetungis osalema ka Põhja-Korea 11. armeekorpuse eliitsõdurid. Vajalikud lisajõud on kokku saadud ilma Ida-Ukrainas sõdivate Vene vägede vähendamiseta. Kuna Ukrainal on olnud aega kaitseliinide rajamiseks, tõotab pealetung samasuguseid kaotusi, mida Vene väed tavaliselt kannavad Ukrainas.

Lahingukogemuseta üksuste võimeid on praegu raske hinnata, ent mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) analüütik George Barros ütles lehele, et võrreldes Vene vägedega võib korealastel olla parem lahingukord ja distsipliin. Sõjandusekspert Rob Lee lisas, et tuhandetest uutest jalaväelastest on Venemaal igal juhul kasu. „Need sõdurid on nooremad ja paremas füüsilises vormis kui paljud Vene lepingulised sõdurid,“ ütles Lee.