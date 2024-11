FOTOD | Sirje Karis isadepäeval: hoiame oma isasid, kes sageli ei oska või häbenevad end hoida

Mulle meeldib, kui meie pere treenerist poeg ütleb jalgpalluritest vennapoegadele, et kõik ei pea kõrgliigas mängima, peaasi, et üldse midagi teete. See on nii rahustav, edu- ja saavutuskultusega nii mõistlikult vastuvoolu, et ma tahaksin rohkem sellist elutervet suhtumist. Selle vastand on sõnade ja pilkudega lapse tagant kihutamine, et ta peab iga hinna eest seisma võitja pjedestaalil, olgu see sport, aineolümpiaad või muusikakooli klaveriklass. Iga hinna eest võib lapselt võtta lapsepõlve ja soovi millegagi süvitsi tegeleda.