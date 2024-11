Poola kutsub samameelsed riigijuhid Ukraina sõda arutama. Scholz kutset ei saanud

Samuti kohtub Tusk kas Varssavis või Londonis Briti peaministri Keir Starmeriga ning plaanis on kohtumised ka Põhjala ja Balti riikide liidritega.

„Uus poliitiline maastik on kõigile tõsiseks väljakutseks, eriti Vene-Ukraina sõja võimaliku lõpu kontekstis,“ viitas Tusk USA valimistulemusele ja Donald Trumpi võidule. Ta lisas, et Poola alustab seetõttu väga intensiivset koordineerimist ja koostööd nende riikidega, kellel on Ukraina olukorra ning Euroopa-USA suhete suhtes samasugune arusaam.