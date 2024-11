Ukraina droonid tabasid Venemaal Tula oblastis püssirohu tootmisrajatist

Venemaa kaitseministeeriumi teatel ründas Ukraina öösel seitset Venemaa piirkonda 50 drooniga. Moskva väitis, et kõik Ukraina droonid tulistati alla.

SBU allikad ütlesid väljaandele Kyiv Independent, et öösel lendas Tula oblasti tehase juures vähemalt 13 drooni. Kohapeal tekkis püssirohu tõttu oranži värvi suitsu. „Tehas ise suleti ja personal evakueeriti,“ lisasid allikad. Nad kinnitasid, et rünnaku sihtmärgiks oli püssirohu tootmisrajatis.

Kiiev on piirdunud kaugeleulatuvate droonide kasutamisega, kuid sellest hoolimata on neid viimastel nädalatel saatnud edu.