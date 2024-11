Trump lasi Zelenskõil õnnitluskõne ajal vestelda oma liitlase Muskiga

Ukraina ametnik kinnitas, et Zelenskõi ja Trumpi vahelise kõne ajal andis Trump oma telefoni Muskile üle. Ukraina president tänas Muski selle eest, et ta on aidanud tema riigil saada juurdepääs Starlinki satelliitinternetiteenusele.

Muski kohalolek rõhutab tema mõju Trumpi ringkonnas. Trump on varasemalt öelnud, et Muskil võiks olla ametlik roll tema administratsioonis, keskendudes valitsuse tõhususele. See on tekitanud küsimusi võimalike huvide konfliktide kohta, arvestades Muski ettevõtte SpaceXi tulusaid valitsuslepinguid.

Trumpi suhtlust Zelenskõiga jälgitakse tähelepanelikult ajal, mil Trump valmistub astuma taas USA presidendiametisse järgmise aasta jaanuaris. Ta on lubanud lõpetada Ukraina sõja kiiresti ja soovitanud, et Kiiev peaks rahu eest vastutasuks mõne territooriumi Moskvale loovutama, mille Zelenskõi on tagasi lükanud.

President Joe Bideni administratsioon on saatnud Ukrainale kümneid miljardeid dollareid sõjalist ja majanduslikku abi, pälvides kriitikat Trumpilt ja ametisse valitud asepresidendilt JD Vance’ilt, kes suhtuvad USA seotusesse väliskonfliktides ettevaatlikult ning soovitasid raha paremini siseriiklike probleemide lahendamiseks kasutada.