Lõuna-Korea sõnul mõjutas Põhja-Korea mitmeid lennukeid ja laevu GPS-signaalide häirimisega

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on sel aastal näidanud üles suuremat vaenulikkust Souli valitsuse suhtes, mis hoiab Pyongyangi suhtes karmi joont. Põhja-Korea on kirjutanud ümber oma põhiseaduse, et kinnitada Lõuna-Korea oma alaliseks vastaseks.

Lisaks Põhja-Korea provokatsioonidele on kasvanud mure selle üle, et Põhja-Korea on andnud Venemaale varustust ja vägesid, et toetada Moskva sõda Ukraina vastu. Lõuna-Korea ametnike sõnul võib Moskva ja Pyongyangi süvenev sõjaline koostöö suurendada Kimi sõjalisest tuumaprogrammist tulenevat ohtu.