MUPO TÖÖVARI | Kui üksikud ülbed noored, rehvivilistajad ja paar ööklubi välja arvata, pole Tallinna vanalinna ööelu nii hull midagi

Ringkäigu idee sündis Tallinna Kesklinna vanemal Sander Andlal , kes tegi mupole ettepaneku koos vanalinna olukord üle vaadata, ning mupo värske juht Elari Kasemets ja patrullteenistuse juht Valdo Põder olid ideega päri. „Mõte oligi, et tuleks ja vaataks ise, kas olukord vanalinnas on nii hull, nagu ette kujutatakse,“ ütleb Andla. Suundumegi kiirelt vanalinna poole, meiega liituvad mupo välijuhid.

Juba aastaid on vanalinna elanikud kurtnud, et nädalavahetuseti on öörahu väga häiritud ja vanalinnas ei tunta end turvaliselt. Elanike sõnul ei ole probleem ainult turistides, vaid Tallinna äärelinna ja lähivaldade noortes, kes end seal välja elamas käivad. On arvamusi, et vanalinn on järk-järgult getostumas.