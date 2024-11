„Hetkel väljas olev liikluslahendus on spetsialistide poolt igati juriidiliselt korrektselt ning standardile vastavalt koostatud. Tallinna transpordiameti vaates on etteheide lahenduse visuaalses ilus, mis on arusaadav,“ sõnas transpordiameti juhataja Indrek Gailan Delfile. Ta lisas, et Järvanilt (Isamaa) selle tegemiseks käsku ei tulnud, tegu oli transpordiameti oma otsusega.