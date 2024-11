USA-s nurjati Iraani plaan mõrvata presidendiks valitud Donald Trump

Shakeri sõnul oli ametnik talle öelnud, et kui ta ei suuda selle aja jooksul plaani kokku panna, siis lükatakse mõrvaplaanid edasi valimisjärgsele ajale, sest nad uskusid, et Trump kaotab valimised.

Luureametnikud on öelnud, et Iraan oli Trumpi tagasivalimise vastu ja USA valitsus on korduvalt väljendanud muret, et Iraan võib üritada kätte maksta 2020. aasta USA droonirünnaku eest, mis tappis kaardiväe kõrgeima kindrali Qasem Soleimani.