ÜRO: ligi 70 protsenti Gaza sõjas hukkunutest on naised ja lapsed

Alates Iisraeli-Hamasi sõja algusest on ÜRO töötanud surmajuhtumite kinnitamise nimel, mida nad kontrollivad kolme allika abil, sealhulgas naabrid, pereliikmed, kohalikud valitsusvälised organisatsioonid, haiglaandmed ja ÜRO töötajad kohapeal.

ÜRO on suutnud kontrollida vaid 8119 ohvri hukkumist, mis on palju väiksem arv, kui Gaza tervishoiuasutuste poolt edastatud arv, milleks on 43 000 inimest.

Sellest olenemata kinnitab ÜRO ohvrite jaotus vanuse ja soo järgi Gaza väidet, et suurema osa sõjas hukkunutest moodustavad naised ja lapsed. See järeldus viitab rahvusvahelise humanitaarõiguse aluspõhimõtete „süstemaatilisele rikkumisele“, kirjutas ÜRO avalduses.

„On oluline, et usaldusväärsete ja erapooletute kohtuorganite kaudu toimuks rahvusvahelise õiguse tõsiste rikkumiste väidete nõuetekohane arvestamine ning, et vahepeal kogutaks ja säilitataks kogu asjakohane teave ja tõendid,“ ütles ÜRO inimõiguste ülemkomissar Volker Turk.

Iisraeli diplomaatiline esindus Genfis teatas, et lükkas raporti kategooriliselt tagasi. „Taaskord ei suuda OHCHR täpselt kajastada kohapealset tegelikkust ning eirab Hamasi ja teiste terroriorganisatsioonide ulatuslikku rolli Gazas tsiviilkahju tekitamisel,“ ütles esindus.

Iisraeli sõjavägi on öelnud, et iga võitleja kohta on tapetud umbes üks tsiviilisik. Nad süüdistavad selles arvus Hamasi rühmitust, mis nende sõnul kasutab tsiviilelanikke ja tsiviilrajatisi kilbina.

Aruandest selgus, et 88 protsendil juhtudest hukkus ühe rünnaku käigus viis või enam inimest. Aruande kohaselt viitab see sellele, et Iisraeli sõjavägi kasutab relvi, mille mõju ulatub laiale alale, kuid märgiti ka, et mõned surmajuhtumid võisid olla tingitud eksiteele sattunud Hamasi mürskudest.