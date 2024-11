Viimastel kuudel on Venemaale õppima asunud rekordarv Põhja-Korea üliõpilasi

See arv on suurem kui pandeemiaeelsel aastal, mil Venemaale sisenes kokku 3200 üliõpilast. Tänavu aprillis ütles Venemaa haridusminister, et Venemaal õppis vaid 130 Põhja-Korea üliõpilast, vahendab Politico.

Hiljutine arv näib viitavat sellele, et akadeemiline huvi Venemaa vastu on järsult kasvanud pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ühist kaitseleppe allkirjastamist juunis. Vene ametnikud on tihti leppele viidanud, kui neilt on küsitud hiljutiste arengute kohta Moskva ja Pyongyangi vägede koostöös.