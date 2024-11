75-aastaselt suri Helle Meri. Sirje Karis: tema lahkumine teeb hinge katki

Lavaka 5. lennu lõpetanud Meri töötas näitlejana Draamateatris. Ta on mänginud ka laste- ja estraadilavastustes ning kuuldemängudes. Mängufilmides „Valge laev“, „Tavatu lugu“, „Surma hinda küsi surnutelt“ ja muusikafilmis „Kuningalaul“ on ta osalenud episoodilistes rollides.

Alates 6. oktoobrist 1992, mil Lennart Meri astus presidendi ametisse, täitis Helle Meri riigipea abikaasa kohustusi. „Eesriie läks lahti ja etendus algas. Elu andis misanstseenid,“ on ta ise meenutanud. Üheksa aasta jooksul kujundas Helle Meri presidendi abikaasa rolli tänapäeva Eestis, pühendudes end SOS Lasteküla Eesti Ühingu, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi, Arno Tali fondi, suurte perede konkursi ja Kodutütarde tegevusse ning rääkides kaasa riigipea institutsiooni traditsioonide ja protokollitavade loomisel.

Helle Meri hoidus seejärel avalikust tähelepanust. Intervjuusid andis ta väga harva. Küll avas ta näiteks kümmekond aastat tagasi LP-le oma kodu ukse. Tema jutust käis läbi sõna „traditsioon“. „Traditsioonid aitavad kokku hoida. Kui on raske, siis koos on kergem, ka rahaliselt, ikka on kellelgi rohkem. Ja rääkida tuleb, aga mitte eemale hoida. Muidu jäädki eemale.“ Ta mõtles veidi ja lisas: „Ka rahvaga tuleb kokku hoida, muidu ei tunne Rahvas oma Hoidjat ära.“