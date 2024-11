Orbán: Euroopa peab Ukraina strateegiat muutma, sest Trump lõpetab Ukraina toetamise

Trump on kritiseerinud USA toetuse taset Ukraina võitlusele Venemaa sissetungi vastu ja lubanud konflikti kiiresti lõpetada.

EL ja selle liikmesriigid on koos USA-ga ühed suurimad sõjalise ja rahalise abi andjad Ukrainale. Enamik EL-i liidreid on avaldanud tugevat toetust abistamise jätkamisele.

USA abi Ukrainale on üks EL-i peamisi küsimusi pärast Trumpi valimisvõitu. Juhid teavad, et USA võib Ukraina toetust vähendada, ja on hakanud arutama oma reaktsiooni, väidavad ametnikud.

„Ameeriklased lahkuvad sellest sõjast, eelkõige ei julgusta nad sõda,“ ütles Trumpi lähedane liitlane Orbán Ungari riigiraadiole enne ELi mitteametlikku tippkohtumist Budapestis.

„Euroopa ei saa seda sõda üksi rahastada,“ jätkas Orbán. „Mõned tahavad endiselt jätkata tohutute rahasummade saatmist sellesse kaotatud sõtta, kuid nende arv, kes vaikivad ja nende arv, kes ettevaatlikult väidavad, et me peaksime kohanema uue olukorraga, kasvab.“

Saksamaa kantsler Olaf Scholz märkis ka, et Euroopa peab tugevdama oma kaitset. „Üks küsimus on üsna selge: koos Euroopa Liiduna, eurooplastena peame tegema seda, mis on meie julgeoleku tagamiseks vajalik. See on eriti edukas, kui kõik annavad oma panuse,“ ütles ta.

Eile toimunud EL-i liidrite õhtusöögil kutsusid ainult Orbán ja Slovakkia peaminister Robert Fico üles muutma Ukraina strateegiat. Fico lisas, et Slovakkia on vastu sellele, et EL võtab Ukraina eest „rahalise vastutuse“, kui USA Trumpi juhtimisel piirab või lõpetab oma abi andmise.