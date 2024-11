„PÄEVAKORD“ | EKRE otsib võimalust, kuidas valitsust toetamata valitsust toetada

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul on Isamaa omaltpoolt tulnud välja oma eelnõuga ning võib ennustada, et mingi aja räägitakse nende erinevusest. Siis need kuidagi ühendatakse ja Isamaa tuleb ka põhiseaduse muutjate punti, kes võtavad KOVi valimistel hääleõiguse Venemaa ja Valgevene kodanikelt.

Hindrek Riikoja Maalehest rääkis, et EKREl on seis pisut keerulisem. Nagu tavaliselt, et nad häälekalt valitsust kritiseerinud, kuid tulevikus on neil väga raske põhjendada, miks nad sellise muudatuse vastu hääletavad. „Õnneks on neil võimalus jätta ka lihtsalt hääletamata,“ märkis ta.

Värskes Päevakorras seletatakse ka lahti, kuidas kiirkorras põhiseaduse muutmine käib ning kummutatakse müüt, et selle jaoks on vaja 81 parlamendi saadiku nõusolekut. Toetajaid on vaja vähem, oluline on lihtsalt poolt- ja vastuhäälte vahekord.

Veel „Päevakorras“:

Kas Martin Helme ise ka usub, et Ukraina sõja lõpetamine on lihtne ja Trumpi kätes?

Kuidas toimetati Swedbankis Venemaa rahaga, kuigi Eestis kedagi rahapesus süüdi mõistetud ei ole?

Hundid ja ilvesed ehk miks me küll nende arvukust reguleerida ei suuda?

Kuidas reageerisid Eesti poliitikud Donalt Trumpi võidule?

