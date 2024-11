Leedus teatati kolme erakonna koalitsioonist. President keeldub aga neist ühe skandaalset juhti valitsusse laskmast

„[Koalitsiooni] kontuurid on selged. Põhimõtteline kokkulepe on saavutatud. Erakondadele on tehtud ettepanek koalitsiooni asjus otsus teha. Koalitsiooni peaksid moodustama mainitud kolm erakonda: sotsiaaldemokraadid, demokraadid ja Nemunase Koit,“ teatas Paluckas täna ajakirjanikele, vahendab Leedu Delfi.

Paluckas kinnitas, et kolme erakonna vahel ei ole erimeelsusi. Küsimusele ametikohtade jagamise kohta Paluckas veel ei vastanud.

Leedu president Gitanas Nausėda ütles aga, et ei näe võimalust, et Nemunase Koidu juht Žemaitaitis kuuluks uude valitsusse, sest see võib tekitada probleeme aktiivse ja tõhusta välispoliitika ajamisel.

„Ma olen juba väljendanud oma seisukohta Žemaitaitise kohta. See ei muutu, ma ei näe võimalust, et Žemaitaitis töötaks valitsuses. See ei ole midagi isiklikku, need on palju tõsisemad asjad, mis on seotud sellega, et meil tuleb palju probleeme aktiivse ja tõhusa välispoliitika ajamisega, kui langetame otsuseid, mida ei saa sellega ühildada,“ lausus Nausėda.

Žemaitaitis on esinenud mitmete skandaalsete avaldustega.

2018. aastal ütles ta intervjuus venekeelsele nädalalehele Ekspress Nedelja, et on Venemaa-vastaste sanktsioonide vastu ja pooldab läbirääkimisi.

2023. aasta mais ja juunis tegi Žemaitaitis Facebookis viis antisemitistlikku avaldust, mille teised Leedu poliitikud, juudikogukond ja mitmed suursaadikud teravalt hukka mõistsid. Vabaduse ja Õigluse erakond viskas Žemaitaitise nende pärast välja.

Tänavu aprillis leidis Leedu põhiseaduskohus, et Žemaitaitis on rikkunud seimi liikme ametivannet ja põhiseadust. Kohe pärast seda astus Žemaitaitis ise seimi liikme kohalt tagasi, et vältida hääletust väljaheitmise üle.

Seejärel asutas Žemaitaitis uue erakonna Nemunase Koit (leedu keeles Nemuno Aušra). 3. septembril ütles ta, et tema avaldused olid mõeldud Iisraeli vastu, ja väitis, et toetaks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu surma mõistmist tegevuse eest palestiinlaste vastu.

Žemaitaitis nimetab end ise konservatiivseks liberaaliks.