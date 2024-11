Siin saavad asjad tehtud siis, kui ettekandja soovib, mitte siis, kui sinul on vaja

Eestlased on minu kogemuse kohaselt igal pool avatud ja suhtlemisaltid. Säravale naeratusele vastatakse enamasti samaga ja sõbralikud küsimused saavad alati vastuse, nii Eestis kui ka Hispaanias. Aga päikeselise päevaga on keerulisem kinnine olla ja võib-olla tõesti muutuvad eestlased Hispaanias olles veelgi sõbralikumaks.

Hispaanlased on pikima oodatava elueaga rahvas maailmas ja juba on teada, et kained ja kasinad eluviisid põhjuseks pole. Uuem teadus viitab just hispaanlastele sotsiaalsusele, perekesksusele ja ka päikesepaistele. Minu isiklik arvamus on, et ka väike annus sõbralikku mañana’t pikendab eluiga ja parandab elukvaliteeti.

Esimese takistusena meenub meelelaad. Ühelt poolt on Hispaania soodne kliima ja sotsiaalseid kontakte soosiv kultuur vaimsele ning füüsilisele tervisele väga kasulik. Teisalt, kohalikud kaitsevad oma vaimset ruumi päris julgelt, st asjad saavad tehtud siis, kui ettekandja/transporditööline/pangatöötaja soovib, mitte siis, kui sinul on vaja.

Mul on ka väga hea meel mitte anda tavalisi vastuseid. Oma klientidele annan alati tohutult infot just selliste Hispaania elu aspektide suhtes, mille peale ise ei pruugi tulla, ja hea meelega jagan nippe siingi.

Ei, üldse mitte. Alates 2023. aastast on kinnisvarahinnad Hispaanias vaikselt stabiliseerunud ja hetkel oleme juba suhteliselt selgelt välja joonistunud langustrendis. Kas tegu on kerge korrektsiooniga või järgneb tõsisem seisak, ei julge eksperdid hetkel ennustada.

Kinnisvarainvesteeringute ekspert Carol Ojasoo (Karen Dadonn Team, Marbella) on juba kümme aastat kuulanud kõiki muresid ja soovitusi eestlastelt, kes on otsustanud oma elu Hispaaniaga siduda. Ta teab, mida eestlased kardavad, ja mõistab, miks mõnel sealsed tegemised õnnestuvad ja teisel mitte.

Alles pool aastat tagasi oli Hispaaniasse kolimise buum ja huvi kasvas plahvatuslikult. Kas praegu on olukord rahulikum?

Hispaaniasse kolimise vastu tõusis huvi plahvatuslikult juba COVID-i ajal. Jätkus uusimmigrantide laine Ida-Euroopast. Juba Ukraina sõja esimestest päevadest hakkas Costa del Soli piirkonda saabuma muljetavaldavate eelarvetega poolakaid, rumeenlasi, Balti riikide kodanikke.

Kinnisvarahinnad on olnud langustrendis aasta algusest peale, aga Ukrainas ja Lähis-Idas toimuv sõjategevus hoiab mõnevõrra kunstlikult ostusurvet üleval. Hispaania ajalugu on tihedalt läbi põimunud Põhja-Aafrika ja Araabia riikidega, kes on siinseid maid vähem või rohkem omaks pidanud 800 aastat. Pea kõikidel tähtsatel Lähis-Ida hõimudel ja perekondadel on muu hulgas üks suvekodudest Marbellas, kuna neis riikides kipub suvel väga palavaks minema. Seetõttu on põhjendatud oodata migratsiooni ja suurenenud ostusurvet ka neilt aladelt kas siis sõja laienemise või kliima soojenemise tõttu. Nii USA valimistulemused kui ka otselennud Málaga ja New Yorgi vahel hoogustavad huvi aga ka ameeriklaste poolelt.

Olen kohanud palju eestlasi, kes peavad hispaanlasi laisaks ja mitmes valdkonnas (eriti ehituses) oskusteta töötegijateks. Kas on tõsi, et Eesti ehitaja leiab Hispaanias alati head tööd?

Ma arvan, et õunu ja apelsine ei ole mõtet võrrelda. Kui Hispaanias ehitusseaduste kohaselt on ventilatsiooniks aken ja mingeid sundventilatsioonisüsteeme pole kombeks ehitada, sest uksed-aknad on kombekohaselt aasta läbi lahti, tekibki väike vastuolu, kui puhkusekorteri omanik pärast mitut kuud eemalolekut avastab toast hallituse. Neid asju peab teadma, et nendega arvestada. Närvi pole mõtet minna – 53 miljoni elanikuga riigi kombeid ja meelelaadi muuta pole võimalik ega vajagi. Siin on juba foiniiklaste aegadest inimesed oma eluga päris kenasti hakkama saanud.