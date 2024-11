FOTOD ja VIDEO | Riigikogu esimees Lauri Hussar sai mardisantidelt vitsa

Täna keskpäeval marssisid maskide ja mitmesuguste siltidega kaunistatud mardisandid riigikogu sisehoovi. Neid võttis vastu riigikogu esimees Lauri Hussar , kes ütles, et neid on tore jälle näha. Mardisandid kutsuti ka riigikogu hoonesse sisse, kus nad laulsid Hussarile ning andsid talle vitsa.

„Väikesed mardisandid saavad tänutäheks õuna- ja kommikotid. Traditsioon on kestnud juba 25 aastat ja me loodame, et see jätkub. Traditsiooni hoiab Vanalinna Hariduskolleegium,“ rääkis Kangro.