Kreml: Putini valmisolek Trumpiga suhelda ei tähenda „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärkide muutumist

„President ei ole kordagi öelnud, et sõjalise erioperatsiooni eesmärgid muutuvad, vastupidi, ta on korduvalt korranud, et need jäävad endisteks. Kõik see puudutab meie riigi julgeolekuhuve, seal elavate vene inimeste julgeolekuhuve. Seetõttu mingitest muutustest siin jutt ei käinud,“ ütles Peskov, vahendab Interfax.