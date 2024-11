Peaministririndel on seis praeguse valitsusjuhi jaoks pisut viisakamaks muutunud. Erinevalt eelmistest tulemustest on Kristen Michal nüüd edetabelis teisel kohal ning vahe Reinsaluga on muutunud napilt selliseks, kus enam ei pea märkima, et Isamaa esimees edestab Reformierakonna juhti rohkem kui kahekordselt. Kõik need muutused jäävad siiski uuringu veapiiri sisse, mis tähendab, et tuleb oodata veel vähemalt kuu saamaks aru, kas tegemist on trendiga või lihtsalt tavalise statistilise vea piires kõikumisega.