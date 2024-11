Ukraina õhujõud tulistasid öösel alla neli raketti ja 62 drooni. Kiievi oblastis on kannatanuid

Kella üheksase seisuga oli teada, et alla tulistati neli juhitavad lennuväeraketti H-59/H-69 ja 62 drooni Odessa, Mõkolajivi, Kiievi, Sumõ, Harkivi, Poltava, Kirovohradi, Žõtomõri, Tšernihivi, Dnipropetrovski, Hmelnõtskõi ja Ivano-Frankivski oblastis.

Õhujõudude teatel on kannatanuid ning kahjustada said tsiviilisikute kodud ja vara Odessa, Harkivi, Sumõ ja Hmelnõtskõi oblastis.

Kiievi oblasti sõjaadministratsiooni juht Ruslan Kravtšenko teatas, et droonide tükkide allakukkumise tõttu sai kannatada neli inimest. Tegemist on autojuhtidega. Ühe seisund on raske.