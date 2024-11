Zelenskõi sõnul on Põhja-Korea väed juba kaotusi kandnud. Maailma reaktsiooni nende kasutamisele peab ta ebapiisavaks

„11 000 Põhja-Korea armee sõdurit viibib tänaseks Vene Föderatsiooni territooriumil ja Ukraina piiri ääres. Meie riigi põhjaosas. Nimelt Kurski oblastis. 11 000 – osa nendest vägedest on juba osalenud lahingutegevuses Ukraina sõjaväelaste vastu. Jah, on juba kaotusi. See on fakt,“ ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.

Zelenskõi lisas, et on riike, kes on Põhja-Korea ühinemisele Venemaa sõjaga Ukraina vastu valjuhäälselt reageerinud. On ka riike, kes ei ole reageerinud, ja riike, kes on reageerinud vaikselt. Ukraina teeb praegu Zelenskõi sõnul tööd just kolmanda kategooria riikidega.

Zelenskõi märkis, et on kaks indikaatorit, mis näitavad, kas maailma reaktsioon on piisav.

„Esiteks, see on uus eskalatsioonilaine ja kindlasti Venemaa poolt armee või teise riigi tõmbamine sõtta Ukraina vastu. Ma leian, et kui me oleme järjekindlad... Ja paljud liidrid on öelnud, et kui tuleb uus eskalatsioonilaine, võime me avada Ukraina jaoks võimaluse kaugmaarelvade kasutamiseks. Ma leian, et praegu on just see hetk, kui tuleb seda teha,“ rõhutas Zelenskõi, lisades, et selle küsimuse kallal tuleb tööd teha.

„Ja teine lugu... Praegu me hoiatame ja arvame, et järgmine samm, kui me ei kasuta vastavaid relvi ja poliitilist survet Vene Föderatsiooni vastu, järgmine samm võib olla Põhja-Korea kontingendi märksa suurem kasutamine. Sest Putin vaatab alati, milline on maailma reaktsioon. Ma leian, et praegu on see ebapiisav,“ ütles Zelenskõi.