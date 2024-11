MIDA KEEGI EI KUULE! | Milline on Eesti meeste ja naiste füüsiline vorm? Kas inimeste spordilembus on ajas kasvanud või mitte?

Kuidas jõudis naine spordini? Mille järgi ta valis selle, et temast sai rühmatreener? Katrena astus küll ülikooli kehakultuuri õppima, käis vahepeal Austraalias ning tagasi tulles lõpetas ka magistrantuuri, ent tunnistab, et ega ta koheselt ei teadnud, millise spordiala juhendajaks ta saab. Päris esimesest proovitrennist sai ta aru, et just rühmatreeningud on tema ampluaa. Tänaseks on ta juba 12 aastat treenerina töötanud, tihti 6-7 trenni päevas. Mida ta sööb, et sellise koormusega tegutseda?