Ukraina kavatseb järgmise aasta alguses taasavada ühe lennujaama

Ukraina õhuruum on olnud suletud kõikidele lendudele Venemaa rünnakute tõttu alates täiemahulise sõja algusest. Vaatamata takistustele on Ukraina valitsus otsinud võimalusi tööstuse taastamiseks sõja ajal, vahendab Kyiv Independent.

Lennunduskindlustuse tagamine oleks lihtsam, kui taasavataks Lvivi lennujaam, kuid president Volodõmõr Zelenskõi nõuab, et kõigepealt avataks Kiievi lähedal asuv Borõspili rahvusvaheline lennujaam, lisas Ellison.

2023. aasta kevadel avaldas Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon seitsme aasta prognoosi, mille kohaselt on tõenäoline, et piirangud Ukraina õhuruumi kohal jäävad kehtima kuni 2029. aastani. Ukraina Lennuliiklusteenuste ettevõte ütles 2023. aastal, et riigi õhuruum „avatakse uuesti pärast sõja lõppu“.