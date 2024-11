Isehakanud trollijuhi sõiduk ei ole seaduse silmis troll. Politsei: see on ümberehitatud bussiks

Politseinike ja ümberehitatud trollibussi juhtinud mehe vahelisest vestlusest selgus, et meest on varemgi peatatud, kuid sõitmist pole talle keelatud. Sel korral otsustas politsei koostada mehele väärteoprotokolli registreerimisnumbrita ja registreerimata sõiduki juhtimise eest.

Politsei algatas ka menetluse uurimaks, kas sellisel kujul sõitmine on õiguspärane või mitte. Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Jelena Mirošnitšenko sõnul selgus menetluse käigus, et tegu on siiski bussiga, kuna troll oli ümberehitatud ja kontaktliini ei kasutatud.