Ulmeteemaline lühifilm „Tabamata kõla“ esilinastub kultuuripealinna programmis Tartu PÖFF-i eriseansina

„Film vaatab julgelt tulevikku: läbi ulmenarratiivi esitatakse meile tulevikuvisioon. On väga intrigeeriv, et briti kunstikollektiiv on loonud sellise teose just kohaliku folkloori pealt, olles vestelnud mitmete noorte ja vanade lõunaeestlastega,“ rääkis Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.